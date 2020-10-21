Прямой эфир

Источник сообщил о задержании исламиста после нападения на прохожих в Дрездене

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, который напал с ножом на прохожих в Дрездене около двух недель назад, в результате чего один человек скончался, уже несколько лет известен как экстремист. Об этом в среду, 21 октября, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности.

Боевики с мемами: как в Узбекистане борются с ячейками джихадистов
Экстремисты собирают деньги и планируют поездки в Сирию

По информации издания, ранее 20-летний уроженец Сирии уже был осужден более чем на два года по подозрению в совершении преступления, «представляющего угрозу государственной безопасности». Тогда суд установил, что мужчина приехал в Германию в 2015 году и занимался вербовкой сторонников в «Исламское государство» (террористическая организация, ИГ, запрещена в России).

При этом, как отметили в правоохранительных органах, задержанный уже несколько лет известен саксонским службам безопасности как воинствующий экстремист.

В июле министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что в стране распустили роту отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.

Министр отметила, что ранее во время обысков у одного из служащих подразделения обнаружили внушительные объемы боеприпасов, оружия, взрывчатки и антиконституционных материалов. В связи с этим, добавила она, власти намерены произвести полную инвентаризацию вооружения и средств коммуникации.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020