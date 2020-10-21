Источник сообщил о задержании исламиста после нападения на прохожих в Дрездене

Мужчина, который напал с ножом на прохожих в Дрездене около двух недель назад, в результате чего один человек скончался, уже несколько лет известен как экстремист. Об этом в среду, 21 октября, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в службах безопасности.

По информации издания, ранее 20-летний уроженец Сирии уже был осужден более чем на два года по подозрению в совершении преступления, «представляющего угрозу государственной безопасности». Тогда суд установил, что мужчина приехал в Германию в 2015 году и занимался вербовкой сторонников в «Исламское государство» (террористическая организация, ИГ, запрещена в России).

При этом, как отметили в правоохранительных органах, задержанный уже несколько лет известен саксонским службам безопасности как воинствующий экстремист.

В июле министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что в стране распустили роту отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.

Министр отметила, что ранее во время обысков у одного из служащих подразделения обнаружили внушительные объемы боеприпасов, оружия, взрывчатки и антиконституционных материалов. В связи с этим, добавила она, власти намерены произвести полную инвентаризацию вооружения и средств коммуникации.