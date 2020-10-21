В Англии 15 человек пострадали от распыления неизвестного вещества

По меньшей мере 15 человек пострадали в городке Верхний Горнал (графство Уэст-Мидлендс) на западе Англии в результате распыления неизвестного вещества в трех общественных местах. Об этом в среду, 21 октября, сообщила газета Daily Express.

Инцидент произошел накануне вечером. По информации издания, в ресторане быстрого питания McDonald's, пиццерии Pizza Hut и супермаркете Tesco некий мужчина распылил неизвестное вещество.

В полиции сообщили, что 14 гражданам потребовалась медицинская помощь, а в службе скорой помощи Уэст-Мидлендса уточнили, что помощь оказали 15 гражданам. Одного из пострадавших госпитализировали.

Полиция занялась изучением записей камер наружного наблюдения и опросом свидетелей, эксперты обследуют помещения, чтобы установить природу распыленного вещества.

Информация о задержанных пока не поступала.

Ранее, в июле, сообщалось, что в Московском метрополитене мужчина распылил газ из перцового баллончика. Подозреваемого удалось задержать. Им оказался 52-летний житель Подмосковья, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».