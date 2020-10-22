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Mamba и Viber запустили чат-бот для онлайн-знакомств

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Мессенджер Viber и приложение для знакомств Mamba запустили совместный чат-бот для того, чтобы сделать общение в онлайн-формате более комфортными. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся во вторник, 20 октября, в распоряжении «Известий».

В чат-боте Mamba пользователь может авторизоваться в уже существующей анкете или создать новую. Также он также воспользоваться сервисом «Знакомства», где существует опция голосования за понравившихся людей. Взаимные симпатии можно посмотреть в отдельном списке.

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Как отмечается, общение в чат-боте Mamba максимально комфортно и безопасно, так как переписка возможна только с теми людьми, которые вам понравились.

«Мессенджеры довольно быстро эволюционировали из средства общения в мультифункциональные «комбайны». В них можно заказать пиццу или записаться на приём к врачу, это так же просто, как сказать другу «Привет». Нам в Mamba очень нравятся простые и понятные способы решения повседневных проблем, в том числе способы, которые предлагают мессенджеры. Поэтому мы решили разработать для пользователей Viber как для одного из самых используемых мессенджеров в мире новый способ знакомства — чат-бот Mamba», — подчеркнул руководитель мобильного направления Mamba Виталий Борисов.

Согласно опросу, проведенному сервисами, 66% пользователей дейтинг-сервисов — мужчины, а 34% — женщины.

Предпочтения участников опроса в переписке отличаются в зависимости от пола собеседника. Так, среди основных минусов в общении с мужчинами на дейтинг-сервисах женщины перечислили скучные диалоги с односложными ответами (29%), использование уменьшительно-ласкательных прозвищ (19%), безграмотность (17%), грубость (16%) и сексистские шутки (15%).

В переписке с женщинами мужчин больше всего раздражают молчание и редкие ответы (37%), корысть и вопросы об уровне дохода (30%), жалобы (10%) и рассказы о бывших молодых людях (8%).

В апреле Роскачество дало советы по знакомствам в Сети. Как отметили в организации, во время общения на сайтах знакомств нужно переходить к общению по видеосвязи, а не затягивать с перепиской. Кроме того, эксперты призвали скачивать приложения только из официальных источников, чтобы минимизировать риск заражения смартфона вредоносными программами.

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