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Ковдор и Кировск получат 4 млрд рублей на поддержку занятости

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Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) выделит 4 млрд рублей моногородам Ковдор и Кировск на создание рабочих мест и сохранение занятости. Об этом в среду, 21 октября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«Для поддержки двух проектов в Мурманской области моногородам Ковдор и Кировск ФРДВ выделит 4 млрд рублей», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Он добавил, что эти проекты позволят не только сохранить занятость, но и дополнительно создать около 1 тыс. новых рабочих мест.

Ранее в этот же день министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов сообщил, что на открытие месторождений в Арктике до 2035 года из бюджета выделят 200 млрд рублей.

В комитете по экономполитике Госдуму 22 июня пришли к выводу, что количество моногородов в России необходимо увеличить в полтора раза.

В начале июня президент России Владимир Путин поручил распространить меры поддержки системообразующих отраслей на предприятия моногородов.

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