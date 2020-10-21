Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о Конституционном суде РФ

Депутаты Госдумы в ходе заседания в среду, 21 октября, приняли во втором чтении поправки в закон о Конституционном суде (КС) России.

Документом устанавливается, что КС РФ состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. КС может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее 8 судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее 6 судей.

«Конституционный суд РФ по запросу президента проверяет конституционность проектов законов о поправке к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также принятых в установленном порядке законов до их подписания президентом РФ», — цитирует агентство городских новостей «Москва» пояснительную записку к документу.

Если КС не подтвердит конституционность законопроекта, документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию, пока нарушения не будут устранены.

Согласно закону, судьям КС запрещается высказываться публично, в том числе в СМИ и интернете, по вопросам, которые рассматриваются или могут быть рассмотрены судом, а также в какой бы то ни было форме критиковать решения КС РФ. Полномочия судьи КС могут прекратить из-за утраты гражданства РФ или порочащего поступка.

КС РФ также наделяется правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов.

Законопроект был внесен президентом России Владимиром Путиным 22 сентября в рамках дальнейшей реализации новых положений Конституции.

Ранее в этот же день сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о правительстве России, которым устанавливаются порядок формирования и полномочия кабинета министров. Согласно документу, члены кабмина не могут быть членами Совета Федерации, депутатами Госдумы и заксобраний, уточняет REGNUM.