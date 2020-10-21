Акушерский пункт построят в одном из отдаленных сел Сочи

В одном из отдаленных горных сел Сочи в скором времени откроется первый фельдшерско-акушерский пункт. Его строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ближайшая к селу Кепша больница, куда направляются жители, находится в 20 км.

Как рассказали ИА «Кубанские новости» в администрации Сочи, подрядчик уже завершил подготовку фундамента под ФАП, установил очистные сооружения. В ближайшее время придет модуль самого здания.

Агентство напоминает, что в этом году в Сочи открыли офис врача общей практики в селе Измайловка. А ранее мини-поликлиники появились в селах Прогресс и Краевско-Армянское Хостинского района. В следующем году в разных районах Сочи также планируют построить офисы врачей общей практики.

В середине сентября сообщалось, что Краснодарский край получил 1 млрд рублей на ремонт дорог благодаря досрочному завершению нацпроекта. В 2020 году в крае привели в порядок 180 км дорожного полотна на общую сумму более 3 млрд рублей.