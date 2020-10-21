Огромный отель в русском стиле построят во Владивостоке

Во Владивостоке на проспекте Красоты построят отель в русском стиле. Этот проект городского благоустройства и инфраструктуры в числе прочих отобрали на заседании резидентов свободного порта Владивосток, которое прошло под руководством главы города Олега Гуменюка.

Проект отеля «Форт Росс» в русском стиле представил резидент «Дрим Скай». На участке планируется возвести девятиэтажное здание. Кроме гостиничных номеров там будут парковка, коммерческие помещения, СПА-салон, аптека, минимаркет и зал для фитнеса.

Перед началом строительства проект должен пройти согласование в инспекции по охране культурного наследия Приморского края, пишет Vostokmedia.