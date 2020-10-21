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Защитная реакция: полиция Нигерии расстреляла протестующих

В ходе уличных столкновений погибли десятки человек
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Протесты в Нигерии
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Массовые протесты против полицейского произвола, которые продолжаются в Нигерии на протяжении нескольких недель, обернулись расстрелом демонстрантов. Сообщается о десятках погибших и раненых. Кадры с улиц нигерийских городов – в фотогалерее «Известий»
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Протесты в Нигерии
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Мирные демонстрации начались по всей стране 8 октября. Люди требовали распустить специальный отряд по борьбе с грабежами
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Протесты в Нигерии
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий
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Протесты в Нигерии
Фото: REUTERS/Seun Sanni
Стражи порядка, по словам местных жителей, на протяжении многих лет запугивали население, вымогали деньги, применяли физическую силу, а иногда и убивали людей
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Протесты в Нигерии
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
После нескольких дней протестов генеральный инспектор полиции Нигерии Мухаммед Адаму объявил о роспуске отряда
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Протесты в Нигер
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Однако массовые беспорядки на улицах продолжились
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Протесты в Нигерии
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
Группа неизвестных атаковала две тюрьмы в штате Эдо и освободила сотни заключенных
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Фото: REUTERS/Seun Sanni
После этого на территории всего штата был введен 24-часовой комендантский час
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Протесты в Нигер
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
20 октября, во вторник, ситуация в стране обострилась
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Протесты в Нигер
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
В Лагосе полиция открыла огонь по протестующим. Не менее 29 человек, в том числе двое силовиков, погибли
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Протесты в Нигерии
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
В Мушине в ходе уличных столкновений погибли 17 человек
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Протесты в Нигер
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja
По последним данным, жертвами столкновений стали порядка 50 человек, десятки ранены
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Протесты в Нигерии
REUTERS/Abraham Achirga
Власти пообещали провести расследование инцидента. В Лагосе и других регионах страны введен бессрочный комендантский час, полиция стреляет в воздух, чтобы разогнать нарушителей особого режима
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