Защитная реакция: полиция Нигерии расстреляла протестующих

Массовые протесты против полицейского произвола, которые продолжаются в Нигерии на протяжении нескольких недель, обернулись расстрелом демонстрантов. Сообщается о десятках погибших и раненых. Кадры с улиц нигерийских городов – в фотогалерее «Известий»