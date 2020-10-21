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Жителям Благовещенска пообещали новогодний фейерверк 31 декабря

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В администрации Благовещенска приняли решение о том, каким будет город на новогодние праздники. Так, уже решено, что новогодний фейерверк вечером 31 декабря будет.

Кроме того, принято решение соорудить на набережной снежные горки, два катка и сияющие конструкции. Власти города обещают создать праздничное настроение у жителей, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.

Развлечься можно будет на площади Ленина. Там установят елку, вокруг которой будет сцена, создадут поздравительные надписи изо льда и смонтируют 12 ледовых фигур с подсветкой.

Как рассказал Амурской службе новостей мэр Благовещенска Олег Имамеев, в этом году сеть площадок, куда могут отправиться горожане, будет расширена. Это делается для того, чтобы разобщить отдыхающих и не создавать массового скопления людей.

Решение о том, какой в этом году будет праздничная развлекательная программа, будет принято позже в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

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