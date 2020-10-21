В нужное время: Сбербанк выплатит рекордные дивиденды в 2020 году

Сбербанк объявил о выплате акционерам дивидендов за 2019 год. Их общая сумма составила 422,4 млрд рублей, и это рекорд за всю историю российского фондового рынка. Половина — 211,2 млрд — поступит в федеральный бюджет, так как контрольным пакетом акций владеет Минфин. На фоне пандемии, когда другие банки снижали выплаты дивидендов, прекращали их, запрашивали господдержку и требовали налоговых льгот, Сбербанк показал стабильные цифры. Что это значит для каждого россиянина — в материале «Известий».

Уверенные позиции

В первый раз о намерении выплатить рекордные дивиденды наблюдательный совет Сбербанка объявил в марте, но в апреле ЦБ посоветовал финансовым организациям подождать с решением. Слишком велика была неопределенность, связанная с пандемией коронавируса. Регулятор предложил совсем от них отказаться.

В итоге годовое собрание Сбербанка, намеченное на май, пришлось перенести на конец сентября. Но в августе глава компании Герман Греф заявил, что планы по дивидендам сохранятся. Банк решил выплатить акционерам половину чистой прибыли в 2020 году.

— Мы пошли на это в силу того, что мы понимаем, что у нас достаточность капитала во всех сценарных планах, которые мы отработали за этот период времени, превышает установленный минимум 12,5%, который мы сами для себя установили, — пояснил глава Сбербанка.

На каждую акцию, обыкновенную или привилегированную, выплатят по 18,7 рубля.

По словам старшего аналитика по акциям финансового сектора BCS Global Markets Елены Царевой, решение о рекордных дивидендах подтверждают уверенные позиции банка с точки зрения генерации капитала, финансовых результатов, уровня достаточности капитала и его прочности.

— Я думаю, это было взвешенное решение, банк не рисковал ослабеть после выплат. Естественно, были проведены правильные подсчеты, у финансовых позиций капитала есть достаточный запас, чтобы позволить такие дивиденды. Другое дело, что мы не можем точно предсказывать, как скажется эпидемия коронавируса, что произойдет через несколько месяцев. Решение по дивидендам приняли в августе вместо марта. Этот перенос дал понимание устаканившейся ситуации. Запас капитала, подушка безопасности, дает больше уверенности, больше оснований платить хорошие дивиденды, а это у Сбербанка как раз было и есть сейчас, — пояснила она «Известиям».

Царева добавила, что Сбербанк, по ее мнению, провел важную работу с точки зрения коэффициентов риска по активам, а также правильный переход на внутренние рейтинги и реорганизацию активов для оптимизации показателей.

— Это дало дополнительное высвобождение капитала и поддержку по нему в сложный 2020 год. С одной стороны, произошла девальвация, которая номинально увеличила активы, но с другой — не было их сильного роста. Это тоже немного снизило давление на достаточность капитала, — отметила эксперт.

По мнению начальника информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, ценные бумаги Сбербанка могут существенно вырасти в цене и дать их владельцам дивидендную доходность, с которой не сравнятся инвестиции в ОФЗ, корпоративные облигации и банковские вклады. Он добавил, что в перспективе на прибыльность повлияет цифровое направление, которое начал развивать Сбербанк.

— Ожидаемая дивдоходность выше среднерыночной, а падение размера выплат по итогам 2020 года может быть разовым событием. Учитывая снижение рублевых ставок, дивдоходность по акциям Сбербанка, вероятно, останется выше, чем ставка по депозитам в этом же банке, — сказал эксперт.

Поддержка бюджета

В апреле 2020 года закрылась сделка по приобретению Минфином обыкновенных акций Сбербанка. Ведомство выкупило у ЦБ контрольный пакет — 50% от уставного капитала, или 52,32% от общего количества голосующих акций. Одна осталась в собственности Центробанка. В сентябре состоялось заседание нового состава наблюдательного совета Сбербанка, на котором его председателем избрали министра финансов Антона Силуанова.

В федеральный бюджет от Сбербанка поступит 211,2 млрд рублей — половина суммы дивидендов. В 2020 году это особенно важное подспорье для государства, так как значительные средства направляются на поддержку бизнеса и граждан.

Деньги Сбербанка, к примеру, могут полностью покрыть ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в 2021 году. На эти цели власти планируют выделить более 199 млрд рублей.

Другой пример. Половина суммы дивидендов — средства, которые правительство намерено выделить на поддержку регионов. Второй транш субъектам Федерации составит 100 млрд рублей. Еще 35 млрд власти направят на помощь безработным россиянам.

— Думаю, что Минфин уже распланировал сценарий трат, в том числе в части исполнения социальных обязательств. Также их можно направить на реализацию нацпроектов, под которые, в принципе, сейчас подстраивается весь бюджетный процесс. Поэтому дивиденды Сбербанка могут и здесь сыграть важную роль в виде финансирования того или иного нужного стране проекта», — отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, на деньги Сбербанка, можно, к примеру, приобрести более 35 млн комплектов школьных учебников (в среднем 6 тыс. рублей за комплект) или построить 570 школ на 550 мест.