Силовики открыли огонь по демонстрантам на протестах в Нигерии

Шесть человек погибли и многие пострадали на протестах в Нигерии. В штате Лагос силовики открыли огонь по демонстрантам. Такими методами солдаты пытались разогнать протестующих. Пострадавшие были доставлены в различные больницы штата. По данных местных СМИ, медики лечат демонстрантов бесплатно. Ежедневно почти две недели тысячи жителей выходят на улицы. Нигерийцы протестуют против полицейской жестокости и внесудебных расправ. Из-за беспорядков в Лагосе введён комендантский час.