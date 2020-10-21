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Вакцинацию диких зверей провели в нацпарке в Челябинской области

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В национальном парке «Таганай» в Челябинской области провели очередной этап вакцинации диких животных против бешенства. Специалисты подготовили 800 доз препарата.

Вакцины разложили в местах возможных встреч лисиц с людьми — возле приютов, а также вдоль туристических троп. Об этом сообщает 1obl.ru.

Помимо лисиц, вакцина необходима енотовидным собакам, волкам и медведям. Эти животные являются основными переносчиками бешенства. После употребления вакцины у животного на год вырабатывается иммунитет к бешенству.

По последним данным, в Челябинской области был выявлен 51 случай бешенства с начала 2020 года. Заболевание диагностировали у крупного рогатого скота, собак, лис, енотовидных собак, кошек и лошади.

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