Водолазы ищут рыбака на Братском водохранилище

Водолазы ищут утонувшего на Братском водохранилище 37-летнего рыбака. Он не смог выбраться из воды после того, как сильный порыв ветра опрокинул гребную лодку с ним и его товарищем.

Как рассказали ИА IrkutskMedia в ГУ МЧС по региону, двое жителей Братского района 19 октября на лодке вышли в акваторию залива Кобь. Глубина в месте происшествия достигала 3 м. До берега добрался лишь один мужчина. Он смог проплыть расстояние в 15 м.

В этот период температура воды не превышает +4 градуса. Это увеличивает вероятность гибели при длительном нахождении в ней. К тому же на рыбаках не было спасательных жилетов.

По словам старшего государственного инспектора по маломерным судам Братского инспекторского отделения Евгения Потапова, 18 сентября на Ангаре при аналогичных обстоятельствах утонул 75-летний житель Братска. Всего же этой осенью на водоемах Приангарья зарегистрировали 11 происшествий. Погибли 11 рыбаков.

В августе сообщалось, что в Ангарске 47-летний местный житель погиб от удара током. Он зацепился удочкой за ЛЭП.