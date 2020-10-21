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Золото на 10 млн рублей изъяли у старателя на Колыме

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Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении жителя Екатеринбурга. Его обвинили в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов, совершенных в крупном размере.

Следствие установило, что мужчина с апреля по июль 2020 года добыл на территории Сусуманского округа золото общей массой более 2,5 кг. Его стоимость оценили в сумму, превышающую 10 млн рублей. Он перевез добытое в Магадан и хранил на съемной квартире.

Драгоценный металл сейчас изъяли из незаконного оборота. Уголовное дело направили в Магаданский городской суд, пишет ИА MagadanMedia.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае таможенники предотвратили вывоз 20 золотых слитков в Китай.

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