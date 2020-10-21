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Крашенинников назвал сроки принятия законов о КС и прокуратуре

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Закон о Конституционном суде может быть принят во вторник, а о прокуратуре — уже в этот четверг, 22 октября. Об этом заявил журналистам 21 октября глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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«Этот закон также мы предлагаем сегодня во втором чтении, если всё нормально, мы в следующий вторник будем предлагать его в третьем чтении одобрять, и, соответственно, он пойдет в Совет Федерации», — приводит «РИА Новости» его слова.

Крашенинников добавил, что поправки в закон «О прокуратуре РФ» практически готовы.

«Соответственно, мы, если сегодня всё пройдет нормально, будем предлагать завтра в третьем чтении», — отметил глава комитета.

16 октября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил и рекомендовал к принятию законопроект с поправками в федеральный конституционный закон «О Конституционном суде Российской Федерации». Ко второму чтению в него добавился запрет на публикацию особого мнения судей Конституционного суда.

В изначальном варианте законопроекта, который внес президент России Владимир Путин, говорилось, что особое мнение «подлежит размещению на сайте Конституционного суда <...> вместе с решением КС».

Нижняя палата парламента приняла 13 октября в первом чтении поправки в законы о КС и прокуратуре.

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