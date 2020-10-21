Епархиальную больницу вновь открыли в Биробиджане

В Биробиджане возобновила работу больница Святого великомученика и целителя Пантелеимона. Негосударственная лечебная организация была учреждена Биробиджанской епархией Русской православной церкви.

Как пояснили ИА EAOMedia в Биробиджанской епархии, из-за введенных ограничительных мер больница была закрыта до 4 сентября. После открытия администрация занималась наведением порядка в отделении поликлиники и проведением санитарной обработки помещений. Внутри сделали косметический ремонт, расширили коечный фонд дневного стационара.

Перед началом приема посетителей архиеписком Биробиджанский и Кульдурский Ефрем окропил кабинеты и коридоры святой водой и прочитал молитву.

В поликлинике будут осуществлять доврачебную, амбулаторно-поликлиническую и первичную медико-санитарную помощь. Там работает дневной стационар, процедурный кабинет, кабинет массажа. Прием ведут врач-терапевт и врач-невролог.

В медицинском учреждении действует фильтр: поликлиника не принимает больных с простудными заболеваниями, гриппом и подозрением на COVID-19. Если у посетителей выявят высокую температуру, им будет отказано в приеме.