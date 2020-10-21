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Genesis выпустил обновленный премиальный седан G70

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Корейский автобренд Genesis представил обновленный седан G70. В России продажи новинки стартуют в 2021 году.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 21 октября в редакцию «Известий», автомобиль получил новые фары, как у флагманской модели G90, ромбовидную решетку радиатора и видоизмененные воздухозаборники.

Цветовая палитра имеет 14 вариантов окраски кузова. Среди них два новых цвета металлик — Sedona Brown и Tasman Blue, и три матовых варианта — Verbier White, Melbourne Grey и Bond Silver. Последний — совершенно новый, эксклюзивный, матовый цвет G70.

В салоне появилась цифровая приборная панель и мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем. Водителю доступны передовые системы помощи на дороге. Среди них: функция предотвращения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль, система контроля состояния водителя.

Базовая версия новинки получила двухлитровый бензиновый мотор с отдачей 252 л.с. Также клиентам предложат 2,2-литровый дизельный агрегат мощностью 202 л.с. Топовым мотором стал 3,3-литровый бензиновый двигатель. Мощность агрегата составляет 270 л.с.

8 апреля сообщалось, что Genesis планирует вывести на рынок спортивную модификацию седана G80.

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