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ЕАО получит дополнительные средства на поддержку отрасли культуры

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Из федерального бюджета регионам направят более 989 млн рублей на реконструкцию театров и домов культуры, а также на создание модульных библиотек. Соответствующее распоряжение от 14 октября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Так, ЕАО получит дополнительное финансирование в размере 5 млн рублей, которые пойдут на создание второй модельной библиотеки. Ранее в рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали и переоснастили филиал Центральной городской библиотеки. Вторую сделают в здании детской и юношеской книги на улице Шолом-Алейхема. Реализация проекта начнется уже в этом году.

Как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на областное управление культуры, после внесения изменений в распределение объемов субсидий на поддержку отрасли культуры в региональный бюджет поступит еще 334 тыс. рублей. На эти средства будет профинансировано подключение учреждений к интернету. Также деньги пойдут на поощрение лучших работников сферы культуры.

Ранее сообщалось, что в Облученском районе ЕАО создадут Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они появятся на базе трех образовательных учреждений в рамках нацпроекта «Образование».

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