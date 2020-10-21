Утром в Карабахе вновь начались артобстрелы, сообщает минобороны Азербайджана. По данным ведомства. Вооруженные силы Армении ведут огонь на Джебраильском и Губадлинском направлениях.

Ереван заявил о сбитом самолете ВВС Азербайджана. Ранее появились кадры из района Гадрута непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, где произошло нападение с воздуха. Была разбита колонна карабахских военных. Обстрел велся с беспилотника, предположительно в ночь с 15 на 16 ноября, еще до начала перемирия.

Минувший день и ночь в республике прошли неспокойно. Азербайджан и Армения сообщали об интенсивных боях. Баку заявил о взятии города Зангелана на юге Нагорного Карабаха и 24 карабахских сел.