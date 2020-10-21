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Тепло подадут в оставшиеся 534 дома в Липецке

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В Липецке до вечера 21 октября тепло планируется подать во все оставшиеся 534 дома. На данный момент теплоснабжение включено в 2314 домах, написала на своей странице в Instagram мэр города Евгения Уваркина.

Мэр города отметила, что на 21 октября синоптики прогнозируют серьезное похолодание, поэтому батареи должны быть теплые уже к вечеру этого дня. Также Уваркина попросила в случае подачи отопления в четверг быть внимательными, пишет GOROD48.

«В случае, если и завтра вечером в ваш дом не подадут тепло, обращайтесь в ЕДС, управляющую компанию или департамент ЖКХ», - написала мэр.

Отопительный сезон стартовал в городе два дня назад. Сейчас тепло подано в 2314 домов, что составляет 81% от общего жилого фонда. Серьезных аварий и проблем не зафиксировано.

21 октября в Роспотребнадзоре заявили о важности поддержания определенной температуры воздуха в помещениях, поскольку переохлаждение из-за перепадов температуры в осенне-зимний период ведет к снижению иммунитета.

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