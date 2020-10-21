В одной из больниц Уфы мужчину перепутали с беременной женщиной

Житель Уфы Салават Асхатову, находясь в одной из больниц города, обнаружил в своей медицинской карте записи о беременности. Мужчина отнесся к ситуации с юмором и рассказал, как узнал о диагнозе и какие еще ошибки он обнаружил в документе.

По словам уфимца, он переболел ОРВИ и бронхитом, после чего получил осложнение в виде синусита. Мужчина обратился к врачам, амбулаторное лечение не дало результатов, и его положили в стационар. В один момент врач назначил прогревание пазух носа и выдал медицинскую карту, чтобы пациент подошел к медсестре и взял направление.

«Пока шел, случайно открылась та страница, листок, написано — беременность. Начал читать, много нового узнал. Ко всей ситуации я отнесся с юмором. Беременность — с кем не бывает. Дальше — больше. О себе я узнал, что я лечил зуб, хотя зуб я не лечил. Также написано, что «пациентка не принимала амбулаторное лечение», хотя я был на амбулаторном лечении», — цитирует Асхатова РЕН ТВ.

Он пошутил, что ребенка думает оставить, а на материнский капитал сможет погасить ипотеку.

В пресс-службе Минздраве заявили, что при оформлении документов произошла техническая ошибка, а виновные были выявлены и обратили внимание на отсутствие подписи руководителя подразделения, что свидетельствует о том, что заведующий не проверил историю болезни.

В июле 2019 сообщалось, что в Чикаго медики случайно отключили от систем жизнеобеспечения не того пациента.