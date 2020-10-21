Эксперт рассказала о правилах пользования балконом

Старший преподаватель правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова в беседе с агентством «Прайм» в среду, 21 октября, рассказала о том, чего нельзя делать на собственном балконе.

По словам специалиста, на балконе запрещено курить, готовить еду (жарить шашлыки), хранить взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, а также держать животных. Пшеничникова напомнила, что при обустройстве балкона также не следует забывать о нормах и правилах его эксплуатации, регулируемых законом. Нарушение правил пользования балконом чревато штрафом.

Например, отметила эксперт, часто на балконах можно заметить оригинально созданные мини-сады.

«Не всегда такое обустройство считается законным. На балконе можно ставить цветочные конструкции с внутренней стороны без креплений, но, если хочется свисающих лиан или кронштейнов, придется получить разрешение в местной администрации», — цитирует Пшеничникову телеканал «Звезда».

Кроме того, по правилам противопожарного режима запрещается использование открытого огня на балконах или лоджиях жилых домов. Курение подпадает под категорию «открытого огня», а значит, оно тоже запрещено. Этот запрет относится только к нарушителям требований пожарной безопасности — тем, кто бросает окурки с балкона, стряхивает пепел и прочее. За выброшенный окурок предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей, если это привело к возгоранию — до 5 тыс. рублей, а если к пожару, то нарушителю грозит уже уголовная ответственность. За хранение опасных вещей на балконе грозит не только штраф в 1,5 тыс. рублей, но и уголовная ответственность.

Пшеничникова добавила, что если какой-то горожанин собирается превратить свой балкон в курятник, то ему могут выписать сразу два штрафа общей суммой от 3 тыс.рублей — за неприятный запах и создание шума в утреннее время, заключила она.