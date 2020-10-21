Неизвестные облили маслянистой жидкостью 70 экспонатов музеев Берлина

В Берлине неизвестные повредили около 70 экспонатов музеев античного и современного искусства, расположенных на «Музейном острове» в центре немецкой столицы. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил еженедельник Die Zeit.

Издание отмечает, что инцидент произошел 3 октября, но общественность об этом не проинформировали.

По меньшей мере 70 объектов в Пергамском музее, Новом музее и Старой национальной галерее неизвестные злоумышленники облили маслянистой жидкостью. Повреждены древнеегипетские саркофаги, каменные скульптуры и картины XIX века.

Другие подробности пока не известны. Полиция ведет расследование.

В июле вандалы сломали четыре пальца у статуи Венеры Медицейской в Петергофе. Теперь памятнику предстоит реставрация.