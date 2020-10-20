В Латвии пообещали штрафы людям без масок в общественных местах

Правительство Латвии поддержало разработанный минюстом законопроект, согласно которому предусмотрен штраф до 50 евро за неношение защитной маски в публичных местах. Об этом латвийский кабмин сообщил во вторник, 20 октября.

«Правительство Латвии поддержало законопроект министерства юстиции, согласно которому предусмотрено ввести штраф в размере до 50 евро за отсутствие маски в публичных местах», — говорится в сообщении кабмина.

Для вступления законопроекта в силу, сейм должен принять его в срочном порядке — в двух чтениях.

Ношение масок в публичных местах, где не получается соблюдать дистанцию в два метра, в том числе и в общественном транспорте, является обязательным из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.