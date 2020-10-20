Водителя грузовика будут судить за гибель рабочего в Алтайском крае

В Алтайском крае передано в суд уголовное дело в отношении водителя грузовика, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Во время разгрузочных работ при ремонте дороги погиб кабельщик.

Инцидент произошел в Бийском районе. По данным следствия, водитель грузовика наехал на висящий кабель, из-за чего опора надломилась и упала на землю. На опоре в этот момент находился рабочий, который восстанавливал кабель.

От полученных при падении травм рабочий скончался в медицинском учреждении, сообщает altapress.ru. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Материалы переданы в суд после утверждения обвинительного заключения.