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Скончался декан философского факультета МГУ

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Декан философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Владимир Миронов умер в возрасте 67 лет, сообщили во вторник, 20 октября, ТАСС в пресс-службе МГУ.

В университете отметили, что дата прощания станет известна позднее.

Миронов родился в Москве 4 апреля 1953 года. Он окончил философский факультет МГУ, с 1981 года преподавал на факультете, а с 1998-го был заведующим кафедрой онтологии и теории познания. В то же время стал деканом факультета.

Миронов являлся специалистом в области теории философии и философии культуры. Ему принадлежит цикл статей по проблемам соотношения философии и науки, места философии в системе культуры.

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