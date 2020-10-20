Медикам Псковской области передали 15 машин скорой помощи

В Псковскую область поступили 15 автомобилей скорой медицинской помощи. Ключи от них губернатор Михаил Ведерников вручил медикам во вторник, 20 октября.

Как сообщили ИА FlashNord в региональной администрации, технику распределили между Бежаницким, Великолукским, Дедовичским, Красногородским, Локнянским, Новоржевским, Новосокольническим, Плюсским и Усвятским районами, а также Псковом.

За последние три года Псковская область получила 102 новых автомобиля скорой медицинской помощи. Нынешняя партия стала седьмой за этот срок.

29 сентября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий бригаде скорой помощи оказывать неотложную медпомощь без получения информированного добровольного согласия (ИДС) пациента или его представителей.

По мнению авторов документа, законодательная инициатива ускорит получение гражданами своевременной и качественной медпомощи и обеспечит правовую защищенность медицинских работников выездной бригады скорой помощи.