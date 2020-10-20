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В Дании осужденный за убийство изобретатель пытался бежать из тюрьмы

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Учёный, осуждённый за убийство журналистки, пытался бежать. Петер Мадсен смог покинуть тюрьму, однако его задержали. Беглец угрожал взорвать бомбу, но она оказалась муляжом. В тюрьме подозревали, что Мадсен готовит побег.

В 2017 году изобретатель убил 30-летнюю журналистку Ким Валл. Преступление совершил на борту построенной им подводной лодки. Мадсен утверждал, что погибшая отравилась угарным газом. Учёного приговорили к пожизненному заключению.

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