Ремонт линии скоростного трамвая стартовал в Волгограде

В Волгограде начался капитальный ремонт линии скоростного трамвая. Работы ведутся на рельсовом полотне и контактной сети на участке от конечной станции ВГТЗ до остановки «Стадион «Монолит».

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», дата завершения работ пока неизвестна. Сроки будут зависеть от погоды и возможных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, однако предполагается, что ремонт удастся закончить в I квартале 2021 года.

«С 20 октября 2020 года на время проведения работ по реконструкции наземной части линии скоростного трамвая электротранспорт будет работать в измененных границах от конечной станции «Ельшанка» в Советском районе до станции «Стадион «Монолит» в Краснооктябрьском», — заявили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Для бесперебойной работы скоростного трамвая предприятие также привлекло дополнительные бригады. На линии ежедневно будут работать 14 единиц подвижного состава с интервалом движения 6-7 минут.

По данным ИА «НовостиВолгограда.ру», в рамках ремонта подрядчику предстоит заменить около 21 км контактной сети. Работы пройдут в несколько этапов. Проект предусматривает обновление рельсового полотна по технологии бесшовного соединения с полным отказом от шпал, а также модернизацию остановок и переездов, вырубку значительного количества деревьев.