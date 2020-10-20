Мишустин выразил восхищение Путиным и Королевым

Председатель правительства России Михаил Мишустин выразил восхищение вкладом в развитие государства, который внесли президент страны Владимир Путин и конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев. Об этом он сообщил во вторник, 20 октября, на XVII заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Без сомнения, президент России Владимир Владимирович Путин вызывает восхищение. Скажу откровенно, столько лет нести ответственность за людей, за развитие своей страны — это абсолютно искренне», — ответил он на вопрос ведущего о том, кто из исторических личностей вызывает у него восхищение или симпатию.

Также глава правительства отметил советского ученого и конструктора Сергея Королева.

«Он создавал технологии, которыми мы гордимся до сих пор. <...> Сергей Павлович — это тот человек, на которого хочется быть похожим», — отметил сказал он и добавил, что очень гордится дружбой с внуком Королева Андреем.

Среди мировых знаменитостей Мишустин назвал также американского предпринимателя Стива Джобса. «Он очень мудрый человек», — подытожил Мишустин.

XVII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» стартовало 20 октября в Москве, оно продлится до 22 октября. Тема мероприятия в этом году — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

Согласно программе мероприятия, в заседаниях клуба примут участие президент России Владимир Путин, директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург и генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.