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Мишустин выразил восхищение Путиным и Королевым

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Председатель правительства России Михаил Мишустин выразил восхищение вкладом в развитие государства, который внесли президент страны Владимир Путин и конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев. Об этом он сообщил во вторник, 20 октября, на XVII заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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«Без сомнения, президент России Владимир Владимирович Путин вызывает восхищение. Скажу откровенно, столько лет нести ответственность за людей, за развитие своей страны — это абсолютно искренне», — ответил он на вопрос ведущего о том, кто из исторических личностей вызывает у него восхищение или симпатию.

Также глава правительства отметил советского ученого и конструктора Сергея Королева.

«Он создавал технологии, которыми мы гордимся до сих пор. <...> Сергей Павлович — это тот человек, на которого хочется быть похожим», — отметил сказал он и добавил, что очень гордится дружбой с внуком Королева Андреем.

Среди мировых знаменитостей Мишустин назвал также американского предпринимателя Стива Джобса. «Он очень мудрый человек», — подытожил Мишустин.

XVII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» стартовало 20 октября в Москве, оно продлится до 22 октября. Тема мероприятия в этом году — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

Согласно программе мероприятия, в заседаниях клуба примут участие президент России Владимир Путин, директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург и генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

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