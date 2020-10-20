Минфин предложил реформу армии для оптимизации бюджета

Численность российских войск могут сократить. С инициативой выступили в Министерстве финансов. Новые меры должны оптимизировать бюджет. Первый пункт предложения — сокращение штата военнослужащих на 10%. Это примерно 100 тыс. человек. Часть военных могут перевести на гражданскую службу. Речь идёт о служащих, не выполняющих боевые задачи. Среди других предложений — экономия на питании, отмена индексации пенсии, увеличение срока выслуги лет. В Минобороны инициативу Минфина назвали неприемлемой.