На дебатах в США будут отключать микрофон во время речи оппонента

На дебатах в США придумали, как избежать оскорблений. Кандидатам будут отключать микрофон во время речи оппонента. Решение вынесла Комиссия по президентским дебатам США. Всего дебаты будут разбиты на шесть тематических сегментов по 15 мин. Две минуты также отводится после каждого блока на ответы ведущих. Оба микрофона будут работать лишь во время дискуссии.

Первые теледебаты Байдена и Трампа состоялись 29 сентября в Кливленде. Уже через 10 минут прений кандидаты перешли на личности. В СМИ дебаты назвали самым стыдным событием для США.