Около 400 кг карпа и белого амура выпустили в водоем «Брянского леса»

В центральной усадьбе заповедника «Брянский лес» в Брянской области пруд заполнили рыбой. В водоем выпустили порядка 400 кг карпа и белого амура из Курской области.

Как сказали специалисты, слова которых приводит NASHBRYANSK.RU, зарыбление пруда белым амуром избавит его от ряски. Тем самым, водоем станет более эстетически приятным и более пригодным для жизни других видов рыб. Сейчас там живут в небольшом количестве щука, карась, красноперка и линь.

В ближайшее время на пруду появится система аэрации. Это необходимо для увеличения в воде растворенного кислорода, чтобы рыба чувствовала себя лучше в небольшом водоеме.

При необходимости на пруд можно будет выпускать водоплавающих птиц, которые по каким-либо причинам задержались в Брянской области, считают специалисты.