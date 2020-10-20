Тело мужчины обнаружили в сгоревшем на одной из набережных Петербурга доме

В доме на Синопской набережной в Санкт-Петербурге произошел пожар, на месте которого был найден погибший мужчина. Об этом телеканал «78» сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация о погибшем поступила в полицию 19 октября в 00:33. Диспетчеру сообщили, что обгоревшее тело мужчины было найдено в расселенном трехэтажном доме по Синопской набережной.

Тело было передано в морг для установления причин гибели. Материал по данному факту также поступил в отдел ГСУ СКР по городу.

В ночь на 14 октября в Приозерском районе Ленинградской области в результате пожара погиб пожилой мужчина. Еще пять человек, в том числе ребенок, были эвакуированы.