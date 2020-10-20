Прощание с Дездемоной: умерла Ирина Скобцева

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Не стало вдовы Сергея Бондарчука
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова Сергея Бондарчука, скончалась на 94-м году жизни. Актриса дебютировала в кино в 1955 г. – она сыграла Дездемону в фильме Сергея Юткевича «Отелло». Спустя год фильм был удостоен приза Каннского фестиваля за лучшую режиссуру, а Скобцева получила звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Во время учебы в Школе-студии МХАТ она познакомилась с Сергеем Бондарчуком, в 1959 году они поженились. У них родились двое детей - Елена и Федор. Ирина Скобцева снялась в нескольких десятках фильмов, среди которых «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон», «Я шагаю по Москве». В 1965 г. за заслуги в области советского киноискусства ей было присвоено звание Заслуженной артистки РСФСР, в 1974 г. – звание Народной артистки РСФСР. Ирина Скобцева награждена Орденом Дружбы и Орденом Почета за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства. Памятные моменты из жизни и творчества актрисы - в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости
Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук в фильме «Отелло», 1956 год
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Фото: РИА Новости/В. Козлов
Ирина Скобцева, 1956 год
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Фото: РИА Новости
Ирина Скобцева и Юрий Пузырев в фильме «Поединок», 1958 год
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Фото: РИА Новости/Чигляков
Ирина Скобцева в фильме «Сережа», 1960 год
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Фото: РИА Новости/Михаил Озерский
Участники IV Международного кинофестиваля в Москве: советский композитор Никита Богословский, итальянская актриса Лючия Бозе, советская актриса Ирина Скобцева и испанский тореадор Луис Мигель Доминген, 1965 год
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Фото: РИА Новости
Ирина Скобцева и Владимир Емельянов в фильме «Суд сумасшедших», 1962 год
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Фото: РИА Новости/В, Уваров
Ирина Скобцева в фильме «Война и мир», 1966 год
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Фото: РИА Новости
Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме «Молчание доктора Ивенса», 1974 год
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Фото: РИА Новости
Юрий Богатырев и Ирина Скобцева на съемках фильма «Мой папа – идеалист», 1980 год
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Федор Бондарчук, Сергей Бондарчук, Ирина Скобцева и Юрий Айзеншпис, 1999 год
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Ирина Скобцева получает почетный приз XIX Московского международного кинофестиваля, 1995 год
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Ирина Скобцева с внуком Константином Крюковым, 2011 год
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