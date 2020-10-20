Прощание с Дездемоной: умерла Ирина Скобцева

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова Сергея Бондарчука, скончалась на 94-м году жизни. Актриса дебютировала в кино в 1955 г. – она сыграла Дездемону в фильме Сергея Юткевича «Отелло». Спустя год фильм был удостоен приза Каннского фестиваля за лучшую режиссуру, а Скобцева получила звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Во время учебы в Школе-студии МХАТ она познакомилась с Сергеем Бондарчуком, в 1959 году они поженились. У них родились двое детей - Елена и Федор. Ирина Скобцева снялась в нескольких десятках фильмов, среди которых «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон», «Я шагаю по Москве». В 1965 г. за заслуги в области советского киноискусства ей было присвоено звание Заслуженной артистки РСФСР, в 1974 г. – звание Народной артистки РСФСР. Ирина Скобцева награждена Орденом Дружбы и Орденом Почета за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства. Памятные моменты из жизни и творчества актрисы - в фотогалерее «Известий»