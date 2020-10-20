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Елки на новогодних базарах в Липецке подорожают на 10%

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В Липецкой области к Новому году заготовят порядка 30 тыс. сосен. Процесс заготовки стартует в первых числах декабря.

Как рассказал GOROD48 замглавы областного управления лесного хозяйства Николай Есипов, этим будут заниматься девять лесхозов региона.

С учетом инфляции стоить новогодние деревья будут на 10% дороже, чем в прошлом году. В 2019 году цена 1 м живого дерева была около 200 рублей.

Тем временем в Липецке уже началась подготовка к Новому году. Специалисты «Липецкгорсвета» в тестовом режиме запускают новогодние украшения. Иллюминацию планируют монтировать в ноябре.

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