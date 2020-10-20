Самоизоляцию сделают обязательной для пожилых в Самарской области

В Самарской области собираются ужесточить ограничительные меры, введенные из-за роста числа заболевших COVID-19. Так, самоизоляцию пожилых людей старше 65 лет хотят сделать обязательной, поскольку пенсионеры входят в группу риска.

Вопрос обсуждался на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Инициатива принадлежит главе областного Роспотребнадзора.

В ближайшее время в региональном правительстве проработают этот вопрос и обсудят с профсоюзами и Союзом работодателей. Речь, в частности, идет о переводе сотрудников 65+ на дистанционный режим работы, пишет НИА «Самара».

Пока пожилым людям рекомендовано ограничить контакты и без необходимости не выходить из дома. Власти не публиковали документов, обязывающих это делать. В Роспотребнадзоре, между тем, утверждают, что 25% больных COVID-19 – это люди старше 65 лет.