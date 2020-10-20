Азербайджан сообщает о боях в Нагорном Карабахе минувшей ночью

Минобороны Азербайджана сообщает о боях в Нагорном Карабахе минувшей ночью. Военные действия, по данным оборонного ведомства, велись на трех направлениях.

Сообщается, что Вооруженные силы Азербайджана ликвидировали два танка Т-72, четыре реактивные системы залпового огня «Град», пять автомобилей. При этом в Степанакерте, по информации очевидцев, вечер и ночь прошли спокойно. Взрывов не было, сирена воздушной тревоги не включалась. Однако население опасается неожиданных артобстрелов и остается в подвалах и бомбоубежищах.

Ранее появилась информация, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян готовы встретиться в Москве для урегулирования конфликта.