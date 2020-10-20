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Поликлинику построят на месте аварийного дома в Ишиме

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В Ишиме снесли аварийное здание на улице Одоевского. В нем располагался детский центр дополнительного образования, а сейчас пустырь. Сам центр переместился в здание на улице Площадь Соборная. На свободном участке хотят построить новый корпус поликлиники.

Как пишет megatyumen.ru, в Тюмени сейчас идет активное благоустройство бульвара Белоусова. Здесь устанавливают малые архитектурные формы «Одуванчик». Они будут освещаться благодаря наземной подсветке, вмонтированной в брусчатку.

В середине сентября в Ленинском округе Тюмени открыли еще одну озелененную территорию. Общественное пространство благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь установили специальные малые архитектурные формы для детей, лавочки и ограждения.

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