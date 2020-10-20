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Три месяца «минировавший» аэропорт Хабаровска житель Коми арестован

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Арестован житель республики Коми, который на протяжении трех месяцев регулярно отправлял сообщения о минировании аэропорта Хабаровска. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.

«В ходе допроса установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина посредством электронной почты направлял в адрес аэропорта города Хабаровска в июле, августе и сентябре 2020 года заведомо ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый мужчина 38 лет. Задержанный признался, что действовал из хулиганских побуждений. На данный момент установлена его причастность к 15 эпизодам «минирования» самолетов и терминала хабаровского аэропорта.

Преступник заключен под стражу. Расследование ведется в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Статья предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

22 августа в Москве арестовали подозреваемого в сообщении о минировании столичного аэропорта Внуково. Подозреваемому 50 лет, известно, что он приезжий.

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