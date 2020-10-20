СК начал проверку по факту получения женщиной ожогов в столичной клинике

Следственный комитет начал проверку по факту получения ожогов пациенткой после операции в одной из московских клиник. Об этом в понедельник, 19 октября, РИАМО сообщили в ГСУ СК России по столице.

В следственный комитет обратилась жительница Москвы и рассказала, что после операции в клинике на Щукинской улице она получила обширные ожоги поясницы.

Поверка идет на предмет нарушения статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следователи опросят руководство и сотрудников частного медучреждения, пишет агентство городских новостей «Москва».

8 октября сообщалось, что следователи проверяют обстоятельства смерти пациентки в одной из частных столичных клиник пластической хирургии.