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СК начал проверку по факту получения женщиной ожогов в столичной клинике

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Следственный комитет начал проверку по факту получения ожогов пациенткой после операции в одной из московских клиник. Об этом в понедельник, 19 октября, РИАМО сообщили в ГСУ СК России по столице.

В следственный комитет обратилась жительница Москвы и рассказала, что после операции в клинике на Щукинской улице она получила обширные ожоги поясницы.

Поверка идет на предмет нарушения статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следователи опросят руководство и сотрудников частного медучреждения, пишет агентство городских новостей «Москва».

8 октября сообщалось, что следователи проверяют обстоятельства смерти пациентки в одной из частных столичных клиник пластической хирургии.

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