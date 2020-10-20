Растолстевший лабрадор снес дверь дома в Австралии

Лабрадор Дракс в австралийском штате Квинсленд так растолстел, что снес дверь дома в попытке пройти через дверь для собак. Об этом сообщил The Daily Mail в понедельник, 19 октября.

Пару лет назад пса нашли возле супермаркета, где он жил, худым и неухоженным. Его забрали домой, но в скором времени собака убежала. Спустя несколько лет лабрадор решил вернуться, но за это время он вырос и растолстел. Поиграв во двое с другими собаками, он попытался попасть в дом через дверь в кухню, но застрял.

«Папа пришел домой рано и увидел половину дверной панели на земле. Он заглянул внутрь. Дракс ходил по коридору со второй половиной на шее», — цитирует сайт The Dodo слова хозяйки лабрадора.

Теперь Дракса решили посадить на диету и сократить угощения. Хотя он, конечно, по словам хозяев, «очень хороший мальчик», пишет «Ридус».

11 октября сообщалось, что кинологи назвали пять лучших сторожевых пород собак. Первое место рейтинга Российской кинологической федерации (РКФ) заняла кавказская овчарка. Также в список попали московская сторожевая, среднеазиатская овчарка, тибетский мастиф, русский черный терьер.