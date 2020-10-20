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Рэпера Рому Жигана задержали в Москве

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Автоинспекторы в Москве задержали рэпера Рому Жигана. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» националист Дмитрий Демушкин.

По его словам, на посту в районе Братеево сотрудники ДПС остановили автомобиль каршеринга, в котором они с рэпером ехали на турнир по боксу.

«Нам вменили нарушение, что в машине каршеринга нет аптечки. Да это не шутка! Машина была «Яндекс-каршеринг», а аптечка должна быть у нас. Роман возмутился и был задержан, везут нас в МВД», — написал Демушкин.

Позже Демушкин сообщил РЕН ТВ, что их отпустили из ОВД. После прохождения медосвидетельствования.

В свою очередь Рома Жиган заявил, что подаст иск в суд в связи с задержанием на каршеринговой машине.

«Первое, что попросил у меня сотрудник, который мне очень не понравился, — предоставить ему аптечку. Он говорит: «Аптечка есть в машине?». Я говорю: «Я не знаю». Он мне: «И огнетушитель». Сотрудник мне еще добавил: «Ну, надо же было посмотреть, а как ты без этого едешь!». Вот представьте, я открываю «Яндекс-каршеринг», нет огнетушителя, нет аптечки, я иду в соседний магазин, покупаю все это, приношу с собой, кладу на заднее сиденье и еду по своим делам», — отметил исполнитель.

Претензии он предъявляет компании, а не сотрудникам полиции.

«Мой друг приехал и сказал мне: «Ром, давай в правовом поле так их встряхнем, что они все офигеют», — резюмировал рэпер.

Артист добавил, что для него эта ситуация стала из ряда вон выходящей.

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