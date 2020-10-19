Нижние решетки на стыке рек у Псковского кремля хотят восстановить

Нижние решетки на стыке рек Великой и Псковы у стен Псковского кремля необходимо восстановить. Об этом председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик заявил в эфире Псковского агентства информации-live 19 октября.

«Нижние решетки в Кремле фактически утрачены. Вместе с министром культуры Ольгой Любимовой мы обсуждали вопрос их воссоздания», — рассказал эксперт.

По данным агентства, Нижние решетки в старину преграждали путь вражеским ладьям. Они располагались между Плоской и Высокой башнями кремля.

В верхнем течении реки Псковы были установлены такие же решетки, которые, соответственно, назывались верхними.