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Нижние решетки на стыке рек у Псковского кремля хотят восстановить

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Нижние решетки на стыке рек Великой и Псковы у стен Псковского кремля необходимо восстановить. Об этом председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик заявил в эфире Псковского агентства информации-live 19 октября.

«Нижние решетки в Кремле фактически утрачены. Вместе с министром культуры Ольгой Любимовой мы обсуждали вопрос их воссоздания», — рассказал эксперт.

По данным агентства, Нижние решетки в старину преграждали путь вражеским ладьям. Они располагались между Плоской и Высокой башнями кремля.

В верхнем течении реки Псковы были установлены такие же решетки, которые, соответственно, назывались верхними.

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