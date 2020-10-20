Российские селекционеры создали негниющую свеклу

Российские селекционеры создали 13 новых гибридов сахарной свеклы. Они не гниют, в отличие от зарубежных корнеплодов, а также устойчивы к болезням и засухе. К 2025 году число новых гибридов с такими характеристиками планируют довести до 40.

Работы идут в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП). В ней участвует компания «СоюзСемьСвекла», объединившая специалистов «Щелково Агрохим» и «РусАгро», а также научные учреждения Минобрнауки России.

«На данный момент создано 13 гибридов, уже зарегистрированных в государственном реестре. К концу 2021 для регистрации будет представлено еще 18–20, они сейчас проходят ряд испытаний. Все они созданы по принципу слабой чувствительности к корневым гнилям, засухе и самой распространенной болезни сахарной свеклы — церкоспорозу», — рассказал генеральный директор компании «Щелково Агрохим», академик РАН Салис Каракотов.

Также урожай новых гибридов российской сахарной свеклы даст более однородные по размеру плоды — так их проще собирать.

Последние 20 лет выращивание сахарной свеклы в России было полностью основано на иностранных семенах. Однако уже в следующем году отечественные гибриды готовы занять 10% российского рынка. Их семена уже поступили на дражировочный завод «Щелково Агрохим» и готовы перейти в руки покупателей. Сезон приобретения семян начнется в ноябре и закончится в апреле.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»:

Что за ботва: российские селекционеры вывели негниющую свеклу