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Мост через реку Подстепновка построят в новом микрорайоне под Самарой

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В строящемся жилом микрорайоне Южный город под Самарой появится мост через реку Подстепновка, сообщает RosTender.info. Автомобильно-пешеходная переправа будет четырехполосной, ширина тротуаров составит 2 м.

Стоимость работ оценивается в 414 млн рублей. Финансирование произведут за счет бюджетов Самарской области и Волжского района. Как ожидается, мост будет введен в строй в декабре 2021 года, пишет НИА «Самара».

Управление автомобильными дорогами Самарской области объявило тендер по выбору подрядчика для строительства моста.

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