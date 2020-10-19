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Поголовье крупного рогатого скота сократилось в Псковской области

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В Псковской области сократилось поголовье крупного рогатого скота, овец и коз, однако выросло поголовье свиней. Такие данные по приводит пресс-служба Псковстата.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, по состоянию на 1 октября поголовье крупного рогатого скота в регионе уменьшилось на 3,2% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Теперь их численность составляет 66,6 тыс. голов, в том числе коров — 32,8 тыс. Поголовье овец и коз сократилось на 5,2% и теперь достигает 32,9 тыс. голов.

При этом поголовье свиней выросло на 7,9% — до 1401,3 тыс. голов. Увеличение их численности обеспечили сельскохозяйственные организации, отмечают в Псковстате.

В августе сообщалось, что на свет появился теленок с отредактированным геном на Х-хромосоме. Благодаря вмешательству генных инженеров из Калифорнийского университета в Дэвисе часть потомства этого бычка даже с двумя женскими хромосомами Х будет иметь ген SRY, который определяет пол по мужскому типу. То есть впервые на свет появятся коровы, полностью идентичные быкам.

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