Детский сад отремонтировали в поселке в Тверской области

В поселке Черногубово в Тверской области завершили ремонт детского сада и благоустройство прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ремонт был проведен по поручению губернатора, которое он дал 31 января 2020 года в ходе личного приема граждан. На тот момент в детсаду размещались две группы. Проведенный ремонт позволил открыть новое помещение для группы на 20 детей, пишут «Тверские ведомости».

Рабочие обновили инженерные сети, системы вентиляции, отопления, пожарной безопасности, а также отделку помещений. Для учреждения приобрели новую мебель, игрушки, посуду и другой инвентарь. На прилегающей территории были установлены игровые площадки.

Стоимость ремонта составила 2 млн рублей.

С 2018 года по программе укрепления материально-технической базы дошкольных учреждений региона были проведены работы в 46 детских садах.