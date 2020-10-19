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Шестые торги объявили на реконструкцию Красного моста в Орле

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В Орле объявили шестые по счету торги на реконструкцию Красного моста. Максимальная стоимость контракта составит 1,49 млрд рублей, соответствующая информация следует из документов госзакупок.

Как сообщает ИА «Абирег», итоги предыдущего аукциона, победителем которого стала московская компания, были отменены. Решение об аннулировании принял контрольно-ревизионный отдел мэрии города.

По данным местных СМИ, которые ссылаются на администрацию, причиной отмены результатов конкурса стала жалоба от другого потенциального участника торгов.

Заявки на участие в новой процедуре принимаются до 26 октября. Исполнитель будет выбран в тот же день.

Красный мост — стальное двухпролетное сооружение балочной конструкции через Оку в центре Орла. Оно имеет по одной полосе движения в каждую сторону, также на нем расположены трамвайные пути. В основе конструкции — опоры Мариинского моста, построенного в конце XIX века и разрушенного немцами при отступлении из города в 1943 году. В 1950-м мост восстановили. Последний раз его капитально ремонтировали в 1999 году.

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