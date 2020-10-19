Подрядчика в Карелии оштрафовали за отказ отремонтировать мост

Правительство Карелии нашло нового исполнителя на ремонт моста в Беломорском районе. Прежнему подрядчику выставлен штраф в размере 1 млн рублей.

Как сообщили ИА «Карелinform» в отделе закупок районной администрации, договор с ООО «Микарт» был расторгнут по соглашению сторон. Если бы власти решили сделать это через включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, то потеряли бы время.

Новым исполнителем выбрана компания из Петрозаводска. Согласно техзаданию, до 10 декабря 2020 года она должна возвести временный мост взамен аварийного металлодеревянного сооружения.

Старый мост был построен в 1990 году, последний раз его реконструировали в 2006-м. Эксперты заключили, что настил из досок местами разрушен, а перильное ограждение имеет следы коррозии. Также замечено загнивание и частичное разрушение ряжевых опор.мосты